Ciclismo Campeonato del Mundo Usoa Ostolaza obtiene el sexto puesto en la contrarreloj por equipos mixta del Campeonato del Mundo EITB Publicado: 24/09/2025 17:26 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 17:29 (UTC+2) La ciclista guipuzcoana ha competido con la selección de España este miércoles, en la prueba, en la que Australia ha ganado la medalla de oro, Francia la de plata, y Suiza la de bronce. Usoa Ostolaza, en imagen de archivo. Foto: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Usoa Ostolazak seigarren postua eskuratu du Munduko Txapelketako taldekako erlojupeko mistoan

La ciclista vasca Usoa Ostolaza ha obtenido, con la selección de España, el sexto puesto en la contrarreloj por equipos mixta del Campeonato del Mundo de 2025 que se está disputando en Ruanda, este miércoles. Australia ha ganado la medalla de oro, Francia la de plaza y Suiza la de bronce, en la prueba, en tanto que Italia y Alemania han ocupado la cuarta y la quinta posición, respectivamente.

En este contexto, en Kigali (Ruanda), Ostolaza ha completado el equipo de España junto a Iván Romeo, Raúl García Pierna, Héctor Álvarez, Mireia Benito y Paula Blasi. En primer lugar, han competido Romeo, García Pierna y Álvarez, y, después, ha sido el turno de Usoa Ostolaza, Benito y Blasi. Con un tiempo de 56 minutos y 25 segundos, España marcaba el mejor tiempo provisional en la línea de meta, pero, posteriormente, ha sido superada por cinco equipos. Australia, con 54:30, se ha hecho con el triunfo, y ha completado el recorrido, de 41,8 kilómetros, cinco segundos más rápidamente que Francia, y con una ventaja de diez segundos sobre Suiza.

La selección de Australia, de esta manera, ha ganado con estas y estos ciclistas: Brodie Chapman, Jay Vine, Luke Plapp, Michael Matthews, Amanda Spratt y Felicity Wilson-Haffenden.

Clasificación

1 – Australia 54:30

2 – Francia + 0:05

3 – Suiza + 0:10

4 – Italia + 1:24

5 – Alemania + 1:34

6 – España + 1:55