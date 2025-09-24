Ciclismo FICHAJES César Pérez ficha por el Equipo Kern Pharma hasta 2028 Publicado: 24/09/2025 19:40 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 19:54 (UTC+2) El murciano se convierte en el tercer refuerzo, junto al conjunto navarro, para 2025. César Pérez. Imagen: Kern Pharma Whatsapp

El ciclista murciano César Pérez ha firmado con el Equipo Kern Pharma hasta 2028, convirtiéndose en el tercer fichaje confirmado para la próxima temporada, tras las incorporaciones de Iker Gómez y Unai Ramos.

Nacido en 2004, Pérez ha brillado este año proclamándose vencedor de la Copa de España élite y sub23. Además de imponerse en el Memorial Valenciaga y la Aiztondo Klasika. También ha sumado podios en Santikutz Klasika y Circuito de Guadiana y Memorial Momparler, en segundo puesto. "Es un objetivo que llevaba persiguiendo desde que empecé en el ciclismo, y poder dar este paso dentro de una estructura que me ha aportado tanto me motiva todavía más", ha declarado.

Este verano, ya ha debutado como stagiaire con el equipo profesional en pruebas como el Tour du Limousin, Tour of Britain y Tour de Luxembourg, experiencia que considera clave para su adaptación al pelotón profesional.