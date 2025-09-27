Ciclismo Campeonatos del Mundo La navarra Paula Ostiz se proclama campeona del mundo júnior en Kigali Agencias | EITB Publicado: 27/09/2025 11:32 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 12:07 (UTC+2) La ciclista de Pamplona, que se impuso con gran autoridad en la meta de Kigali, culmina una semana histórica, ya que en la contrarreloj del martes se colgó la medalla de plata. Paula Ostiz con la medalla de oro en el podium de Kigali. EFE Whatsapp

La corredora navarra Paula Ostiz ha logrado la medalla de oro en la prueba de ruta júnior del Campeonato del Mundo que se disputado este sábado en Ruanda, y culmina así una semana histórica, ya que en la contrarreloj del martes se colgó la medalla de plata. Se trata de la tercera medalla que conquista en su carrera.

Ostiz se impuso con enorme autoridad en el sprint del grupo de cinco corredoras que llegaron por delante a la línea de meta de Kigali. La italiana Chantal Pegolo fue plata, y la suiza Anja Grossmann, bronce.

La ciclista de Pamplona completó los 74 km de carrera en 2 horas, 9 minutos y 19 segundos, a un promedio de 34 km/hora.