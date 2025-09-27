Ciclismo Campeonatos del mundo Magdeleine Vallieres sorprende y se lleva el oro en el mundial de la élite femenina Agencias | EITB Publicado: 27/09/2025 17:59 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 18:30 (UTC+2) La ciclista canadiense se ha proclamado campeona del mundo tras cruzar en solitario la línea de meta en Kigali. El pódium lo han completado la neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García. Magdeleine Vallieres, Niamh Fisher-Black y Mavi García en el podium. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Magdeleine Vallieres kanadarrak irabazi du urrezko domina munduko txapelketan, ezustekoa emanda

La canadiense Magdeleine Vallieres ha dado la sorpresa y se ha proclamado campeona del mundo de ciclismo en la prueba en ruta de la élite femenina que se ha disputado este sábado en Kigali (Ruanda) al imponerse en solitario en la línea de meta.

Vallieres triunfó sobre un recorrido de 164,6 km con salida y llegada, como todas las carreras de estos campeonatos, en la capital Kigali, con un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 48 segundos, a una velocidad media de 35,939 km/hora.

Completó el podio la neozelandesa Niamh Fisher-Black, plata a 23 segundos de la ganadora y con 4 de ventaja sobre la española Mavi García, que dio la sensación de legar desfondada, pero que defendió la medalla ante el acoso de la suiza Elise Chabbey, cuarta a 41 segundos de Vallieres.