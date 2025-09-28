Ciclismo Mundiales Pogacar revalida su arcoíris con una nueva exhibición Agencias | EITB Publicado: 28/09/2025 17:19 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2025 18:47 (UTC+2) El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, a un promedio de 42,089 km/h, y una ventaja de 1.28 sobre su gran rival Remco Evenepoel, quien ha logrado la plata. Tajed Pogacar Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Pogacar, txirrindularitzako munduko txapeldun bigarrenez jarraian

El esloveno Tadej Pocagar ha vuelto a demostrar su condición de gran dominador de esta época ciclista revalidando en Ruanda su título mundial en línea sobre un durísimo recorrido de 267,5 km en los que ha exhibido su poder con una escapada de más 100 km para conquistar la medalla de oro.

Pogacar ha terminado la carrera con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, a un promedio de 42,089 km/h, y una ventaja de 1.28 sobre su gran rival Remco Evenepoel, quien ha logrado la plata.

El esloveno se ha tomado la revancha de la también gran victoria del domingo anterior del belga en la contrarreloj individual, en la que Remco acabó doblando a Tadej a pesar de salir dos minutos y medio más tarde.

Ha cerrado el podio, a 2.16 del ganador, el irlandés Ben Healy, más fuerte en los últimos kilómetros que el danés Mattias Skjelmose Jensen en la pelea por la medalla de bronce.

También ha tenido gran protagonismo en la carrera el mexicano Isaac del Toro y el español Juan Ayuso, los dos únicos rivales -y compañeros en el UAE- que han acomopañado a Pogacar en su ataque a 105 km de meta, aunque no han podido seguir el ritmo del ganador de cuatro Tours de Francia.