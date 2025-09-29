Ciclismo Campeonato de Europa Maite Urteaga, Urko Berrade, Markel Beloki e Igor Arrieta disputarán el Campeonato de Europa de 2025 EITB Publicado: 29/09/2025 17:06 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2025 17:09 (UTC+2) Las pruebas de ruta de categoría élite tendrán lugar este fin de semana; el sábado, 4 de octubre, la carrera femenina, y el domingo, día 5, la masculina. El Campeonato de Europa se va a disputar, desde el miércoles, en la región de Drome-Ardeche, en Francia. Urko Berrade, en imagen de archivo. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Maite Urteaga, Urko Berrade, Markel Beloki eta Igor Arrieta 2025eko Europako Txapelketan izango dira

La ciclista Maite Urteaga y los corredores Urko Berrade, Markel Beloki e Igor Arrieta han sido llamados por la selección de España para disputar la prueba en línea de categoría élite del Campeonato de Europa de 2025, que se disputa en Francia, en la región de Drome-Ardeche, desde este miércoles. En concreto, Urteaga va a competir el sábado, que es cuando va a tener lugar la carrera femenina, en tanto que Berrade, Beloki y Arrieta lo harán el domingo.

Así las cosas, Maite Urteaga estará acompañada, en la selección de España, por Mavi García, Mireia Benito, Ariana Gilabert, Yurani Blanco y Sara Martín, en la prueba femenina. En la masculina, Juan Ayuso, Pablo Torres y Abel Balderstone completan el equipo español.