Ciclismo
Campeonato de Europa
Paula Ostiz gana el Campeonato de Europa de contrarreloj, en categoría júnior
Paula Ostiz, el pasado sábado, en el pódium. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Paula Ostizek Europako Txapelketa irabazi du, erlojupekoan, junior mailan
La ciclista pamplonesa Paula Ostiz ha ganado el Campeonato de Europa de contrarreloj de 2025, en categoría júnior, en la región de Drôme-Ardache, en Francia, este miércoles. Ostiz, que hace unos días obtuvo el subcampeonato del mundo en esta misma especialidad, además de la medalla de oro en la prueba de ruta, ha sido la más rápida en la carrera, por delante de la alemana Magdalena Leis, segunda clasificada, y de la noruega Oda Aune Gissinger, medalla de bronce.
Sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, con salida en Allex y llegada en Étoile-sur-Rhône, Ostiz ha firmado un tiempo de 18:38, que le ha otorgado la medalla de oro. La corredora navarra ha completado la prueba dos segundos más rápidamente que Leis, y ha batido a Gissinger por diez segundos.
Irati Aranguren se ha clasificado en decimoquinta posición, a un minuto y seis segundos de Ostiz.
Clasificación
1 – Paula Ostiz 13:38
2 - Magdalena Leis (Alemania) + 0:02
3 - Oda Aune Gissinger (Noruega) + 0:10
4 - Megan Arens (Países Bajos) + 0:13
5 - Roos Müller (Países Bajos) + 0:16