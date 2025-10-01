Ciclismo Campeonato de Europa Marlen Reusser y Remco Evenepoel ganan la contrarreloj del Campeonato de Europa de 2025 EITB Publicado: 01/10/2025 19:08 (UTC+2) Última actualización: 01/10/2025 19:17 (UTC+2) La ciclista suiza ha obtenido el título por cuarta vez, en tanto que el corredor flamenco suma ya dos oros europeos en contrarreloj. Reusser y Evenepoel se hicieron con la medalla de oro, asimismo, en el Campeonato del Mundo, en Ruanda, el 21 de septiembre. Marlen Reusser y Remco Evenepoel. Fotos: Europa Press y EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Marlen Reusserrek eta Remco Evenepoelek irabazi dute 2025eko Europako Txapelketako erlojupekoa

La suiza Marlen Reusser y el flamenco Remco Evenepoel han ganado la contrarreloj de categoría élite del Campeonato de Europa de ciclismo de 2025, este miércoles, en Drôme-Ardache, en Francia. De esta manera, Reusser ha obtenido este título por cuarta vez en su carrera, después de conseguirlo en 2021, 2022 y 2023, en tanto que Evenepoel se lo ha adjudicado por segunda vez, ya que también se hizo con él en 2019.

Así las cosas, ambas contrarrelojes se han disputado sobre un recorrido de 24 kilómetros, entre Loriol-sur-Drôme y Étoile-sur-Rhône. En la carrera femenina, Marlen Reusser ha firmado un tiempo de 33:06, que le ha dado la victoria, con 49 segundos de ventaja con respecto a la noruega Mie Bjorndal Ottestad y 51 segundos mejor que el de la neerlandesa Mischa Bredewold; Ottestad y Bredewold han ganado las medallas de plata y de bronce, respectivamente.

En la prueba masculina, Remco Evenepoel ha marcado un tiempo de 28:26, que le ha dado la medalla de oro. La de plata ha sido para el italiano Filippo Ganna, que ha necesitado 43 segundos más que el ciclista flamenco, y la de bronce la ha ganado el danés Niklas Larsen, con un minuto y ocho segundos más que el ganador.

Clasificaciones

Contrarreloj femenina

1 - Marlen Reusser (Suiza) 33:06

2 - Mie Bjorndal Ottestad (Noruega) + 0:49

3 - Mischa Bredewold (Países Bajos) + 0:51

4 - Katrine Aalerud (Noruega) m. t.

5 - Lieke Nooijen (Países Bajos) + 0:58

Contrarreloj masculina

1 - Remco Evenepoel (Bélgica) 28:26

2 - Filippo Ganna (Italia) + 0:43

3 - Niklas Larsen (Dinamarca) + 1:08

4 - Ethan Hayter (Reino Unido) + 1:09

5 - Joshua Tarling (Reino Unido) + 1:10