Campeonato de Europa júnior
Paula Ostiz gana el Campeonato de Europa de ruta
La navarra ha ganado su segunda carrera en tres días al derrotar en el esprint final a la suiza Grossman.
Paula Ostiz, en el pódium. Foto: @RFECiclismo.
Euskaraz irakurri: Paula Ostizek Europako errepideko txapelketa irabazi du
La ciclista pamplonesa Paula Ostiz ha ganado el Campeonato de Europa de ruta de 2025, en categoría júnior, este viernes en la región de Guilherand-Granges, en Francia. Ostiz, que hace unos días también gano el Campeonato de contrarreloj, ha sido la más rápida en la carrera, por delante de la suiza Anja Grossman, segunda clasificada, y de la italiana Chantal Pegolo, medalla de bronce.
Sobre un recorrido de 62,9 kilómetros, con salida y llegada en Guilherand-Granges, Ostiz ha firmado un tiempo de 1:46:47, que le ha otorgado la medalla de oro. La corredora navarra ha tenido que pelear la victoria con Grossman en el esprint final.
Irati Aranguren se ha clasificado en 30ª posición, a un minuto y siete segundos de Ostiz.
Clasificación
1 – Paula Ostiz 1:46:47
2 - Anja Grossman (Suiza) m. t.
3 - Chantal Pegolo (Italia) + 0:03
4 - Maria Okrucinska (Polonia) m. t.
5 - Eirini Papadimitriou (Grecia) + 0:05
¡Una larga recta para que Paula Ostiz vuelva a tocar la gloria! ¿#EuroRoad25 #TeamESPciclismo¿¿ #InsideCofidis pic.twitter.com/6p7338slXT— Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) October 3, 2025