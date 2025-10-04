Ciclismo Campeonato de Europa Demi Vollering gana el Campeonato de Europa en ruta EITB Publicado: 04/10/2025 17:57 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2025 18:37 (UTC+2) Con un ataque demoledor a 37 kilómetros de la línea de meta, la ciclista neerlandesa se hecho con el oro en línea en el Europeo de ciclismo que se disputa en la región de Drome y Ardèche. Demi Vollering Argazkia: @FDJ_SUEZ Whatsapp

La neerlandesa Demi Vollering se rehízo de su bronce en la contrarreloj femenina del Mundial de Kigali (Ruanda) el pasado mes de septiembre, en el que partía como una de las favoritas, y ha ganado este sábado la medalla de oro en ruta élite femenina de los Campeonatos Europeos de Ciclismo que se disputan en los departamentos franceses de Drôme y Ardèche.

Vollering, ganadora de las dos últimas ediciones de la Vuelta a España Femenina, ha sido la más rápida de la jornada con un tiempo de 2:57:53, en una etapa de 116,1 kilómetros comprendida entre Privas y Guilherand-Granges, por delante de la polaca Kasia Niewiadoma y de su compatriota, la neerlandesa Anna Van der Breggen, segunda y tercera a 1:18 y 1:24 minutos, respectivamente.

La neerlandesa ha iniciado una escapada a falta de 37 kilómetros para llegar a la meta y ha aprovecado la ausencia de otra de las favoritas, la suiza Marlen Reusser, campeona continental en la contrarreloj del pasado miércoles, que no ha llegado a iniciar la carrera, para gobernar la cita en solitario.

Clasificación

1 – Vollering Demi (Países Bajos) 2:57:53

2 - Niewiadoma Kasia (Polonia) +1:18

3 - Van der Breggen Anna (Países Bajos) + 1:24

4 - Chabbey Elise (Suiza) +2:31

5 - Koch Franziska (Alemania) +m. t.