Ciclismo Campeonato de Europa Pogacar se corona campeón de Europa en ruta con una nueva exhibición Agencias | EITB Publicado: 05/10/2025 18:15 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2025 19:14 (UTC+2) El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 4 horas, 59 minutos y 29 segundos, a un promedio de 40,57 km/h y con una ventaja de 30 segundos sobre Evenepoel y 3.41 respecto a Seixas. Tajed Pogacar Foto: EFE archivo Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Pogacarrek Europako errepideko txapelketa irabazi du, beste erakustaldi batekin

El esloveno Tadej Pogacar se ha enfundado el maillot estrellado de campeón de Europa de ciclismo en ruta tras exhibirse de nuevo desde lejos en la exigente prueba en línea de 202,5 km de recorrido por los departamentos franceses de Ardèche y Drôme.

Esta vez el recital de Pogacar (27 años), que hace una semana en el Mundial de Ruanda fue de 105 km, se ha quedado en 75 km desde que se escapado del belga Remco Evenepoel (25), su gran rival, en el tercer y último paso por el alto de Saint-Romain-de-Lerps (7 km al 7,3 por ciento de desnivel), punto clave de la carrera.

Evenepoel se ha quedado en un cuarteto perseguidor pero ha tenido decisión y fuerzas para atacar a sus tres compañeros y asegurarse, tras 38 km también en solitario, la medalla de plata. El bronce se lo ha llevado el joven francés Paul Seixas (19) tras asfixiar en la última cota al italiano Christian Scaroni (27) y el español Juan Ayuso (23), quien, desfondado, ha perdido al final una plaza y ha acabado sexto.

Pogacar ha ganado con un tiempo de 4 horas, 59 minutos y 29 segundos, a un promedio de 40,57 km/h y con una ventaja de 30 segundos sobre Evenepoel y 3.41 respecto a Seixas.

Clasificación

1 – Pogacar Tadej (Eslovenia) 4:59:29

2 - Evenepoel Remco (Bélgica) +0:30

3 - Seixas Paul (Francia) +3:41

4 - Scaroni Christian (Italia) +4:04

5 - Skujinš Toms (Letonia) +4:16

8 - Ayuso Juan (España) +4:21