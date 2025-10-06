Ciclismo ISRAEL-PREMIER TECH Israel-Premier Tech cambiará de nombre en 2026 con el objetivo de "alejarse de la actual identidad israelí" Publicado: 06/10/2025 17:50 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2025 18:06 (UTC+2) La formación ciclista profesional ha anunciado un giro estratégico que afecta tanto a su estructura como a su imagen, tras un año marcado por la tensión y las protestas en las carreteras. Israel-Premier Tech. Imagen: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Israel-Premier Techek izena aldatuko du 2026an, "egungo israeldar nortasunetik aldentzeko" helburuarekin

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha confirmado este lunes que a partir de la temporada 2026 adoptará un nuevo nombre e identidad visual, "alejándose de su actual identidad israelí", en una decisión que consideran clave para garantizar su viabilidad futura. El anuncio llega tras las manifestaciones propalestinas durante la última edición de La Vuelta, que alteraron el desarrollo de varias etapas.

"Con un firme compromiso con nuestros corredores, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la marca del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso exige a menudo sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", explica el comunicado oficial. Durante la ronda española, la presión social obligó al equipo a retirar el nombre del país de sus maillots.

También hacen un repaso a sus orígenes, recordando su fundación hace once años bajo el nombre de Cycling Academy, con la intención de "nutrir a jóvenes talentos de países no tradicionalmente ciclistas, entre ellos Israel, proporcionando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional". En 2021 adoptaron su actual denominación, defendiendo siempre su carácter puramente deportivo: "Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo".

Además del cambio de identidad, el equipo ha anunciado la salida de su propietario, Sylvan Adams, quien abandonará su rol en la estructura para "centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial". El comunicado cierra con un mensaje a su base de aficionados: "A nuestros seguidores, gracias por vuestro apoyo inquebrantable a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar juntos este viaje".