Entrevista a la ciclista Ane Santesteban, esta noche, en ETB2
Eitb
La ciclista del equipo Laboral Kutxa se retira después de 17 años en el ciclismo profesional. La de Errenteria pasará por el plató de Kirolak a partir de las 21:45 en ETB2.
Imagen: Europa Press y EITB.
Euskaraz irakurri: Ane Santesteban txirrindularia elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
Ane Santesteban dejará de competir en ciclismo a pesar de tener todavía un año de contrato con el equipo Laboral Kutxa, y hoy será entrevistada por la periodista Ana Ramos en el plató de Kirolak, a partir de las 21:45, en ETB2.
A lo largo de su trayectoria y pasando por diferentes equipos, ha competido en 12 Giros, 5 Tour, 4 Vueltas y 11 campeonatos del mundo. Entre otros logros, consiguió consagrarse como campeona de España en 2013.
Santesteban corrió en Eibar su ultima carrera, dándole el cierre así a su trayectoria en el ciclismo profesional.