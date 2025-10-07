Ciclismo Ane Santesteban Entrevista a la ciclista Ane Santesteban, esta noche, en ETB2 Eitb Publicado: 07/10/2025 11:07 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2025 11:14 (UTC+2) La ciclista del equipo Laboral Kutxa se retira después de 17 años en el ciclismo profesional. La de Errenteria pasará por el plató de Kirolak a partir de las 21:45 en ETB2. Imagen: Europa Press y EITB. Whatsapp

Ane Santesteban dejará de competir en ciclismo a pesar de tener todavía un año de contrato con el equipo Laboral Kutxa, y hoy será entrevistada por la periodista Ana Ramos en el plató de Kirolak, a partir de las 21:45, en ETB2.

A lo largo de su trayectoria y pasando por diferentes equipos, ha competido en 12 Giros, 5 Tour, 4 Vueltas y 11 campeonatos del mundo. Entre otros logros, consiguió consagrarse como campeona de España en 2013.

Santesteban corrió en Eibar su ultima carrera, dándole el cierre así a su trayectoria en el ciclismo profesional.