Ciclismo Renovación Diego Uriarte renueva con el Kern Pharma hasta 2027 AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 07/10/2025 11:14 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2025 11:38 (UTC+2) El ciclista navarro de 23 años continuará en el equipo dos temporadas más, tras ganar una etapa de la Vuelta a Andalucia este año 2025. El ciclista Diego Uriarte

Euskaraz irakurri: Diego Uriartek Kern Pharmarekin berritu du 2027ra arte

El ciclista navarro Diego Uriarte renovó este martes su contrato con el equipo Kern Pharma por dos temporadas, hasta 2027, después de sumar en 2025 una victoria de etapa en la Vuelta a Andalucía desde su llegada en 2020.

Según afirma el equipo en un comunicado, con la continuidad de Uriarte, de 23 años, Kern Pharma continúa su apuesta por "el cuidado de la cantera", premiando la "progresión constante" del de Barañáin desde su llegada en 2020, "con un crecimiento medido y sin pausa, etapa a etapa".



El ciclista, por su parte, ha afirmado lo siguiente: "Estoy muy contento con la renovación: el equipo me demuestra que confía en mí y me da la oportunidad de seguir creciendo junto a ellos. Seguir aquí para mí es un lujo".





