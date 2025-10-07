Ciclismo Nueva incorporación Gorka Corres pasa a profesionales con el Caja Rural-Seguros RGA EITB Publicado: 07/10/2025 14:54 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2025 14:57 (UTC+2) El ciclista vitoriano, de 20 años, llega al equipo navarro desde su filial, el Caja Rural-Alea. Es el tercer corredor que sube desde el Caja Rural-Alea, tras Ellande Larronde e Iker Villar. Gorka Corres. Foto: Caja Rural-Seguros RGA. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Gorka Corres profesionaletan arituko da, Caja Rural-Seguros RGA taldean

El ciclista vitoriano Gorka Corres va a pasar a profesionales con el Caja Rural-Seguros RGA, según ha anunciado, este martes, el equipo navarro. Corres, de 20 años, llega al Caja Rural-Seguros RGA desde su filial, el Caja Rural-Alea; es el tercer corredor que sube desde el Caja Rural-Alea, tras Ellande Larronde e Iker Villar.

En su trayectoria en el equipo filial, que se ha prolongado durante las dos últimas temporadas, Corres ha obtenido siete victorias, cinco de ellas en la campaña de 2025. "Aparte de cumplir un sueño", ha señalado el ciclista, en declaraciones que recoge la web del conjunto navarro, "este salto supone tener durante los próximos años un nuevo reto y la ambición de mejorar como corredor. Además, significa una gran oportunidad poder hacerlo vestido de verde. Por supuesto, se trata del mejor premio posible, y la recompensa por todo el esfuerzo hecho años atrás".