Ciclismo Renovación Iker Mintegi renueva por dos temporadas más con el Euskaltel-Euskadi EITB MEDIA Publicado: 08/10/2025 12:33 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 12:58 (UTC+2) Formado en el Club Ciclista Burunda de Altsasu, el navarro de 23 años debutó en 2024 como ciclista profesional. Iker Mintegi ha renovado por dos temporadas Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Iker Mintegik bi urtez berritu du kontratua Euskaltel-Euskadirekin

Iker Mintegi (2002, Altsasua) en el Euskaltel-Euskadi dos años más, tras firmar su renovación con el equipo vasco. Desde su debut en 2024, el ciclista navarro ha progresado como ciclista profesional y seguirá haciéndolo en 2026 y 2027.

Formado en el Club Ciclista Burunda de Altsasu, corrió en el Laboral Kutxa amateur durante tres temporadas para dar el salto al primer equipo en 2024. Esta temporada, ha demostrado su versatilidad y ha sido uno de los corredores destacados: en el top20 en clásicas, Camp de Morvedre, GP La Marseillaise, Paris-Camembert, Classic Grand Besançon Doubs y Tour Doubs, y en vueltas como Hungría (13º) y Turquía (14º).

La de Mintegi es la primera renovación del Euskaltel-Euskadi cara a 2026. Jon Agirre, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Ander Ganzábal, Paul Hennequin, Txomin Juaristi, Jordi López, Gotzon Martín, Louis Sutton y Danny van der Tuuk son los diez ciclistas de la actual plantilla que tienen contrato en vigor y que continuarán la próxima temporada.