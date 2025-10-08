Ciclismo Domingo, 12 de octubre Recorrido, perfil y horario de la París-Tours de 2025 EITB Publicado: 08/10/2025 15:09 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 15:18 (UTC+2) La 119ª edición de la carrera se disputará este domingo, 12 de octubre, sobre un recorrido de 211,6 kilómetros; EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, va a emitir en directo la prueba, desde las 15:15 horas. Perfil de la París-Tours de 2025. Imagen: paris-tours.fr. Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2025eko Paris-Tours lasterketaren ibilbidea, profila eta ordutegia

La París-Tours de 2025 se va a disputar este domingo, 12 de octubre. La carrera, que, en este 2025, alcanza ya su edición número 119, se va a disputar sobre un recorrido de 211,6 kilómetros, con salida en Chartres y llegada en Tours; los y las aficionadas podrás seguir la prueba en directo, a través de EITB, ya que eitb.eus y ETB1 van a emitirla a partir de las 15:15 horas.

Los corredores comenzarán a pedalear a las 11:55 horas, y la previsión de la organización es que el ganador cruce la línea de meta entre las 16:46 y las 17:12 horas. El ciclista del Visma-Lease a Bike Christophe Laporte ganó la edición de 2024 de la París-Tours, y tratará de reeditar, este domingo, ese triunfo. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y Arnaud De Lie (Lotto) son, además de Laporte, dos de los grandes favoritos para hacerse con la victoria.

Como ha quedado dicho, eitb.eus y ETB1 emitirán la carrera en directo, desde las 15:15 horas.

Perfil de la París-Tours de 2025