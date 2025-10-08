Ciclismo Renovación Jon Izagirre renueva por una temporada con el Cofidis EITB Publicado: 08/10/2025 17:15 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 17:19 (UTC+2) El de Ormaiztegi, de 36 años, cumplirá, de esta manera, su quinta temporada en el equipo francés. Ion Izagirre seguirá en el Cofidis en 2026. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Izagirrek Cofidisekin berritu du, denboraldi batez

Jon Izagirre ha renovado por una temporada con el Cofidis, es decir, para la campaña de 2026, según ha informado este miércoles el equipo francés. El de Ormaiztegi, de 36 años, cumplirá, de esta manera, su quinta temporada en el Cofidis, al que llegó desde el Astana.

Izagirre, antes de pertenecer al Cofidis, estuvo en el Euskaltel-Euskadi, en el Movistar, en el Bahrain, y, como ha quedado dicho, en el Astana. En su palmarés, entre otros triunfos, presenta la victoria en la clasificación general de la Itzulia Basque Country de 2019, dos etapas del Tour de Francia, ganadas en 2016 y en 2023, una etapa en la Vuelta a España (en 2020) y una etapa en el Giro de Italia (en 2012).