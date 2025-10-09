Ciclismo Renovación Iñigo Elosegi seguirá en Kern Pharma hasta 2027 EITB MEDIA Publicado: 09/10/2025 11:22 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2025 11:40 (UTC+2) El ciclista de Zierbena dará continuidad, así, a la etapa que inició hace tres temporadas en el conjunto navarro. Iñigo Elosegi, ciclista de Kern Pharma Whatsapp

Euskaraz irakurri: Iñigo Elosegik Kern Pharman jarraituko du 2027ra arte

Kern Pharma ha confirmado este jueves a través de una nota la renovación del contrato a Iñigo Elosegi hasta el año 2027.

Elosegi (Zierbena, 1998) volvió hace tres temporadas a la estructura navarra, en donde ya se había formado con gran éxito en su etapa sub23 en 2018 y 2019.

Según ha detallado el equipo, durante este tiempo, aunque también ha destacado en cuestión de resultados en la Volta a Portugal o el Tour de Hainan, Iñigo "ha brillado especialmente por el volumen de su capacidad de trabajo en favor del colectivo".

El ciclista vizcaíno ha expresado que está "muy contento" por seguir en el equipo en el que ha encontrado "su sitio en el ciclismo".