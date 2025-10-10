Ciclismo Fichaje Axel van der Tuuk, primer fichaje del Euskaltel-Euskadi EITB MEDIA Publicado: 10/10/2025 13:44 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2025 14:07 (UTC+2) El ciclista neerlandés correrá las dos próximas temporadas, 2026 y 2027, con el Euskaltel-Euskadi. Van de Tuuk es el primer fichaje de la formación naranja cara a la próxima temporada, después de ser stagiaire este año. Axel van der Tuuk, primer fichaje del Euskaltel-Euskadi Foto: Euskadi fundazioa Whatsapp

Euskaraz irakurri: Axel van der Tuuk, Euskaltel-Euskadiren lehen fitxaketa

El Euskaltel-Euskadi ha anunciado el fichaje hasta 2027 del neerlandés Axel van der Tuuk, que se convierte en la primera incorporación y el duodécimo corredor confirmado por la escuadra vasca para la próxima temporada.

Además de Van der Tuuk, de 24 años, anteriormente el conjunto naranja ha confirmado la renovación de Iker Mintegi y la continuidad, con contrato en vigor, de Jon Agirre, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Ander Ganzábal, Paul Hennequin, Txomin Juaristi, Jordi López, Gotzon Martín, Louis Sutton y Danny van der Tuuk, hermano mayor de Axel.

El menor de los Van der Tuuk, que corrió como 'stagiare' con el Euskaltel desde el pasado agosto, acumula seis años como profesional, los dos primeros con el equipo de desarrollo del Jumbo-Visma y desde 2022 con el Metec.

En 2025 fue bronce en el Campeonato de los Países Bajos de contrarreloj por detrás de Daan Hoole y Dylan van Baarle, décimo en el Tour de Bélgica y séptimo en el Tour de Dinamarca que ganó Mads Pedersen y que disputó ya con el equipo vasco.