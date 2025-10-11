Ciclismo Il Lombardia Pogacar hace historia en la "Clásica de las hojas muertas" EITB Publicado: 11/10/2025 17:41 (UTC+2) Última actualización: 11/10/2025 18:32 (UTC+2) El ciclista esloveno ha conquistado este sábado su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, firmando un nuevo hito en la historia del ciclismo. Tajed Pogacar Foto: @Il_Lombardia Whatsapp

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) ha firmado este sábado la enésima exhibición de su carrera y su quinta victoria consecutiva en el último monumento del año, 'Il Lombardía', una cita conocida como la "Clásica de las hojas muertas" que ha dominado con un ataque a falta de 37km y que le coloca como el máximo ganador de este recorrido, igualado con el italiano Fausto Coppi.

Pogacar no se cansa de destripar marcas. Nadie había ganado antes que él cuatro veces este monumento lombardo. Y ya lleva cinco seguidos. Ha superado al italiano Alfredo Binda y se ha colocado en lo más alto de ganadores junto a Coppi, que conseguió alzar los brazos cinco veces entre 1946 y 1954. Es, además, el primer ciclista en ser podio en los 5 monumentos en una misma temporada.

El esloveno ha parado el crono en 5 horas, 45 minutos y 53 segundos, después de una carrera sin misterio, sin opción para el resto. Ha terminao solo, arropado por el público italiano en Bérgamo, que ha recibido a uno de los ciclistas más determinantes de la historia con casi 2 minutos de anticipación respecto al belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) y más de 3 sobre el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling), que han completado el podio.

Clasificación

1 - Pogacar Tadej (UAE) 5:45:53

2 - Evenepoel Remco (Soudal) +1:48

3 - Storer Michael (Tudor) +3:14

4 - Simmons Quinn (Lidl trek) +3:39

5 - Del Toro Isaac (UAE) +4:16

6 - Pidcock Thomas (Pro Cycling) m. t.

7 - Seixas Paul (Decathlon AG2R) m. t.

8 - Bernal Egan (INEOS) m. t.

9 - Vine Jay (UAEl) +4:18

10 - Uijtdebroeks Cian (Visma) +4:30