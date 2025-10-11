Ciclismo
Vuelta Andalucía
Usoa Ostolaza acaba segunda en la Vuelta a Andalucía
eitb
La ciclista de Zarautz ha mantenido una dura pugna hasta el final con la británica Cat Ferguson (Movistar), quien se ha llevado la carrera.
Usoa Ostolaza. Foto: Laboral Kutxa
Euskaraz irakurri: Usoa Ostolazak bigarren amaitu du Andaluziako Itzulian
La ciclista gipuzkoana del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi Usoa Ostolaza ha finalizado en segunda posición la cuarta edición de la Vuelta a Andalucía femenina. La ciclista de Zarautz ha mantenido una dura pugna hasta el final con la británica Cat Ferguson (Movistar), quien se ha llevado la carrera.
La ucraniana Yuliia Biriukova, también del Laboral Kutxa, se ha mantenido en la cabeza de la carrera durante más de 40 kilómetros. El grupo perseguidor, con Ostolaza entre ellas, la ha alcanzado cuando solo quedaba el último kilómetro, y los metros finales se han disputado entre dos ciclistas del Laboral Kutxa y dos de Movistar.
Al final, Ferguson se ha hecho con la victoria con un tiempo de 3:59:31, el mismo que Ostolaza. Meijering ha sido tercera a 9 segundos y Biriukova cuarta a 21. Por su parte, Maite Urteaga (Jira) ha acabado en octava posición, a 1:51 minutos de la ganadora.
Clasificación
1.- FERGUSON Cat (Movistar) 3:59:31
2.- OSTOLAZA Usoa (Laboral Kutxa) m. t.
3.- MEIJERING Mareille (Movistar) + 0:09
4.- BIRIUKOVA Yuliia (Laboral Kutxa) + 0:21
5.- ESPÍNOLA Agua Marina (Farto) + 0:30
6.- SILVESTRI Debora (Laboral Kutxa) + 0:42
7.- PATIÑO Paula (Movistar) + 1:48
8.- URTEAGA Maite (Jira) +1:51