El veterano Matteo Trentin vence al esprint y gana su tercera París-Tours
El ciclista italiano ha tirado de experiencia y se ha llevado un ajustado triunfo por centímetros. Con la de hoy, Trentin se convierte en triple ganador de la prueba francesa, tras sus triunfos en 2025 y 2017.
Euskaraz irakurri: Matteo Trentin beteranoak irabazi du Paris-Tours lasterketa, esprintean
El italiano de 36 años Matteo Trentin, del Tudor Pro Cycling, ha ganado este domingo en la París-Tours 2025, que se ha resuelto en el esprint final, para hacerse con su tercer galardón en esta prueba tras los que logró en 2015 y 2017.
Trentin ha tirado de experiencia y se ha llevado un ajustado triunfo por centímetros con un tiempo de 4h:18:50. Ha sido el más rápido de un pelotón de cinco corredores que han luchado por la victoria, en una carrera de 211,6 kilómetros entre las localidades francesas de Chartres y Tours.
Trentin ha superado al francés Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) y al danés Albert Philipsen Withen (Lidl Trek), que han acabado segundo y tercero, respectivamente.
No han podido subir al podio los también franceses Paul Lapeira (Decathlon AG2R), cuarto; y Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) quinto.
Clasificación
1 - Trentin Matteo (Tudor) 4:18:50
2 - Laporte Christophe (Visma) m. t.
3 - Withen Philipsen Albert (Lidl - Trek) m. t.
4 - Lapeira Paul (Decathlon AG2R) m. t.
5 - Gruel Thibaud (Groupama) m. t.
6 - Bissegger Stefan (Decathlon AG2R) +0:03
7 - Vacek Mathias (Lidl - Trek) +0:19
8 - Godon Dorian (Decathlon AG2R) +0:23
9 - Stuyven Jasper (Lidl - Trek) m. t.
10 - Covi Alessandro (UAE) m. t