Ciclismo París-Tours 2025 El veterano Matteo Trentin vence al esprint y gana su tercera París-Tours EITB Publicado: 12/10/2025 17:42 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2025 18:21 (UTC+2) El ciclista italiano ha tirado de experiencia y se ha llevado un ajustado triunfo por centímetros. Con la de hoy, Trentin se convierte en triple ganador de la prueba francesa, tras sus triunfos en 2025 y 2017. Matteo Trentin vence al esprint y gana su tercera París-Tours Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Matteo Trentin beteranoak irabazi du Paris-Tours lasterketa, esprintean

El italiano de 36 años Matteo Trentin, del Tudor Pro Cycling, ha ganado este domingo en la París-Tours 2025, que se ha resuelto en el esprint final, para hacerse con su tercer galardón en esta prueba tras los que logró en 2015 y 2017.

Trentin ha tirado de experiencia y se ha llevado un ajustado triunfo por centímetros con un tiempo de 4h:18:50. Ha sido el más rápido de un pelotón de cinco corredores que han luchado por la victoria, en una carrera de 211,6 kilómetros entre las localidades francesas de Chartres y Tours.

Trentin ha superado al francés Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) y al danés Albert Philipsen Withen (Lidl Trek), que han acabado segundo y tercero, respectivamente.

No han podido subir al podio los también franceses Paul Lapeira (Decathlon AG2R), cuarto; y Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) quinto.

Clasificación

1 - Trentin Matteo (Tudor) 4:18:50

2 - Laporte Christophe (Visma) m. t.

3 - Withen Philipsen Albert (Lidl - Trek) m. t.

4 - Lapeira Paul (Decathlon AG2R) m. t.

5 - Gruel Thibaud (Groupama) m. t.

6 - Bissegger Stefan (Decathlon AG2R) +0:03

7 - Vacek Mathias (Lidl - Trek) +0:19

8 - Godon Dorian (Decathlon AG2R) +0:23

9 - Stuyven Jasper (Lidl - Trek) m. t.

10 - Covi Alessandro (UAE) m. t