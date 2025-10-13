Ciclismo Renovación Gorka Sorarrain renueva con Caja Rural-Seguros RGA hasta 2026 AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 13/10/2025 13:00 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2025 13:32 (UTC+2) Será la tercera temporada completa como profesional para el ciclista tolosarra de 29 años. Gorka Sorarrain, ciclista del Caja Rural Whatsapp

El ciclista tolosarra Gorka Sorarrain, de 29 años, ha renovado con el Caja Rural-Seguros RGA para el próximo curso, en su tercera campaña completa como profesional.



Sorarrain, que cumplió 29 años el pasado mes de mayo, empezó a competir en 2022 y en poco tiempo se ganó su primer contrato con Caja Rural-Seguros RGA apenas un año después de esas primeras carreras.

En lo que lleva de carrera, el corredor de Tolosa se quedó dos veces muy cerca de la victoria, primero en la etapa final de Boucles de la Mayenne de 2024 y también en la tercera etapa, esta temporada, del Trofeu Joaquim Agostinho, concluyendo segundo en ambos casos. Además, fue quinto en la general del Tour of Taihu Lake el pasado curso y esta temporada ha concluido en el 'top 10' del Circuito de Getxo.