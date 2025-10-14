Ciclismo Fichaje Gari Ugarte reforzará al Euskaltel-Euskadi en las dos próximas temporadas EITB Publicado: 14/10/2025 17:24 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 17:24 (UTC+2) El ciclista de Legazpi, de 20 años, correrá en profesionales tras dos años en el filial, en el Euskadi Fundazioa: “Dar este paso es, para mí, un sueño hecho realidad”, ha señalado Ugarte. Gari Ugarte Whatsapp

Gari Ugarte va a reforzar al Euskaltel-Euskadi en las dos próximas temporadas, es decir, en las campañas de 2026 y de 2027, según ha informado, este martes, el equipo vasco. El ciclista de Legazpi, de 20 años, correrá en profesionales tras dos años en el filial, en el Euskadi Fundazioa: "Dar este paso es, para mí, un sueño hecho realidad", ha señalado Ugarte.

Como consecuencia de su alto rendimiento como aficionado, Gari Ugarte se estrenó con el maillot del Euskaltel-Euskadi, como stagiare, durante el pasado verano.

En palabras de Jorge Azanza, responsable del Euskaltel-Euskadi, el joven corredor "despejó nuestras dudas, sobre todo como stagiaire, por esa raza que tiene, sus habilidades técnicas y su capacidad".