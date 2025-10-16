Ciclismo Debut y Renovación El Euskaltel-Euskadi sube del filial a Samuel Fernández y Eduard Prades renueva con el Caja Rural-Seguros RGA EITB Publicado: 16/10/2025 17:12 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2025 17:46 (UTC+2) Samuel Fernández da, así, el salto a profesionales, y firma por dos campañas con el Euskaltel-Euskadi, para 2026 y 2027; Eduard Prades, por su parte, ha renovado por una temporada, la de 2026. Samuel Fernandez y Eduard Prades Whatsapp

Euskaraz irakurri: Euskaltel Euskadik Samuel Fernandez igo du bigarren taldetik eta Eduard Pradesek Caja-Ruralekin berritu du

El Euskaltel-Euskadi ha subido de su equipo filial, el Euskadi Fundazioa, a Samuel Fernández, que debutará como profesional y ha firmado por dos temporadas, hasta 2027, y el Caja Rural-Seguros RGA ha renovado a Eduard Prades para la campaña de 2026, según han informado, este jueves, ambos equipos.

Así, Samuel Fernández, de 21 años (cumple 22 el próximo 7 de noviembre), se estrenará en profesionales con el Euskaltel-Euskadi, después de haber sido, en palabras del equipo vasco, "una de las referencias" de su conjunto filial.

Eduard Prades, por su parte, a sus 37 años, ejercerá de capitán de ruta en el Caja Rural-Seguros RGA, y servirá de ejemplo para una plantilla muy joven, que cuenta con hasta cuatro debutantes.