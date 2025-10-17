Ciclismo Recibimiento Paula Ostiz agradece el apoyo de "tanta gente" tras sus éxitos en ciclismo EITB Publicado: 17/10/2025 12:45 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2025 13:30 (UTC+2) Tras una temporada inolvidable, en la que se ha proclamado campeona del mundo y de Europa júnior en ruta, además de lograr el oro europeo y la plata mundial en contrarreloj, Ostiz ha sido recibida en el Palacio de Navarra por María Chivite. Paula Ostiz ha sido recibida por María Chivite tras los múltiples logros de este 2025 Foto:EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Paula Ostizek zaleen babesa eskertu du, txirrindularitzan lortutako arrakasten ondoren

La ciclista navarra Paula Ostiz ha sido recibida por la presidenta de Navarra, María Chivite tras los múltiples logros de este 2025, año en el que, según la deportista, ha sentido el apoyo "de tanta gente que estaba a mi lado".

Tras una temporada inolvidable, en la que se ha proclamado campeona del mundo y de Europa júnior en ruta, además de lograr el oro europeo y la plata mundial en contrarreloj, Ostiz ha sido recibida en el Palacio de Navarra.

Poco después, la protagonista ha agradecido ante los periodistas todo el apoyo recibido estos últimos meses: "He notado cómo toda la afición navarra se ha volcado en las últimas carreras. Ha sido impresionante y es de agradecer la fuerza que me da día a día".

"Son unos días increíbles, victorias y objetivos muy importantes que me he marcado. Al final los he conseguido y hay que disfrutarlas. Cuesta mucho trabajo conseguir todo esto y solo me queda disfrutarlas junto a familia y amigos", ha indicado Ostiz antes los medios que se han dado cita en el patio central del Palacio de Navarra.

Junto a su bicicleta, ha afirmado que se ve fuerte a nivel mental: "Por suerte la mentalidad la tengo bien, con una madre que me ayuda en eso, además de con mi entrenador, que hablo todos los días con él. Son cosas que me dan mucha tranquilidad. Llevó bien la presión y suelo estar tranquila".