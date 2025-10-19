Ciclismo En China Usoa Ostolaza sube al pódium del Tour de Guangxi EITB Publicado: 19/10/2025 11:08 (UTC+2) Última actualización: 19/10/2025 11:19 (UTC+2) La corredora de Zarautz ha puesto la guinda a la temporada consiguiendo el primer pódium para el Laboral Kutxa Euskadi en el Women’s WorldTour. Usoa Ostolaza. Foto: @LABORALkTeam Whatsapp

Euskaraz irakurri: Usoa Ostolaza podiumera igo da Guangxiko Tourrean

Usoa Ostolaza ha sido tercera en la clásica Tour of Guangxi y remata la excelente actuación del Laboral Kutxa-Euskadi en la carrera china al lograr el primer podio para el equipo vasco en el Women's WorldTour.

La prueba, de 106 kilómetros, se ha ido decidiendo en los cuatro pasos por un muro de 1,4 kilómetros al 11,7% de media, con rampas del 16,5%.

En el tercer y cuarto pasos, Ostolaza ha sido de las más fuertes y solo Anna Henderson (LTK) y Caroline Andersson (LIV) la han superado. En el sprint por el tercer puesto del podio, la guipuzcoana se ha impuesto a cinco rivales.

El Laboral Kutxa-Euskadi ha sido el mejor equipo con Alba Teruel 14ª, Laura Tomasi 20ª y Yanina Kuskova 23ª.

Ostolaza ha puesto así la guinda a una notable temporada, en la que, entre otros, ha ganado el Tour de Pirineos ha sido plata en el Campeonato de España contrarreloj y bronce en el de línea, y segunda en la clasificación de la Montaña del Giro de Italia.

Clasificación de la prueba

1 - Henderson Anna (Lidl - Trek) 2:49:34

2 - Andersson Caroline (Liv AlUla) m. t.

3 - Ostolaza Usoa (Laboral Kutxa) + 0:59

4 - Komina Marina (Li Ning Star) m. t.

5 - Bäckstedt Elynor (UAE) m. t.

6 - Markus Riejanne (Lidl - Trek) m. t.

7 - Blanco Iurani (Human) m. t.

8 - Söderqvist Karin (Team Coop) m. t.

9 - Garau Marina (BePink) + 2:19

10 - Giuliani Giulia (Roland) m. t.