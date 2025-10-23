Cerrar

Ciclismo

Renovación

Julen Arriolabengoa continuará una temporada más en Caja Rural-Seguros RGA

AGENCIAS | EITB MEDIA

El ciclista alavés cumplirá su tercer año en la categoría. Es la séptima renovación de la formación verde para esta temporada.

  • Julen Arriolabengoa, ciclista de Caja Rural-Seguros RGA

    Julen Arriolabengoa, ciclista de Caja Rural-Seguros RGA

Euskaraz irakurri: Julen Arriolabengoak beste denboraldi batez jarraituko du Caja Rural-RGA Seguros taldean

Noticias (4)

El ciclista alavés Julen Arriolabengoa continuará una temporada más Caja Rural-Seguros RGA tras completar un periodo de adaptación para ajustarse a las necesidades del equipo.

Arriolabengoa (Erentxun, 2001) cumplirá de este modo su tercer año en la categoría. En este tiempo, ha logrado sendos top 10 en etapas del Tour de Turquía y la Vuelta a Portugal.

Se trata del séptimo ciclista de la actual plantilla de Caja Rural-Seguros RGA en renovar su compromiso con la formación verde. A ellos hay que añadir cinco fichajes y los corredores con contrato en vigor para la próxima temporada.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online