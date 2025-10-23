Ciclismo Renovación Julen Arriolabengoa continuará una temporada más en Caja Rural-Seguros RGA AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 23/10/2025 10:53 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 11:07 (UTC+2) El ciclista alavés cumplirá su tercer año en la categoría. Es la séptima renovación de la formación verde para esta temporada. Julen Arriolabengoa, ciclista de Caja Rural-Seguros RGA Whatsapp

El ciclista alavés Julen Arriolabengoa continuará una temporada más Caja Rural-Seguros RGA tras completar un periodo de adaptación para ajustarse a las necesidades del equipo.

Arriolabengoa (Erentxun, 2001) cumplirá de este modo su tercer año en la categoría. En este tiempo, ha logrado sendos top 10 en etapas del Tour de Turquía y la Vuelta a Portugal.

Se trata del séptimo ciclista de la actual plantilla de Caja Rural-Seguros RGA en renovar su compromiso con la formación verde. A ellos hay que añadir cinco fichajes y los corredores con contrato en vigor para la próxima temporada.