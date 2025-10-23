Ciclismo
Renovación
Julen Arriolabengoa continuará una temporada más en Caja Rural-Seguros RGA
AGENCIAS | EITB MEDIA
El ciclista alavés cumplirá su tercer año en la categoría. Es la séptima renovación de la formación verde para esta temporada.
Julen Arriolabengoa, ciclista de Caja Rural-Seguros RGA
Euskaraz irakurri: Julen Arriolabengoak beste denboraldi batez jarraituko du Caja Rural-RGA Seguros taldean
El ciclista alavés Julen Arriolabengoa continuará una temporada más Caja Rural-Seguros RGA tras completar un periodo de adaptación para ajustarse a las necesidades del equipo.
Arriolabengoa (Erentxun, 2001) cumplirá de este modo su tercer año en la categoría. En este tiempo, ha logrado sendos top 10 en etapas del Tour de Turquía y la Vuelta a Portugal.
Se trata del séptimo ciclista de la actual plantilla de Caja Rural-Seguros RGA en renovar su compromiso con la formación verde. A ellos hay que añadir cinco fichajes y los corredores con contrato en vigor para la próxima temporada.
¿¿ Nueva renovación para el nuevo curso. Julen Arriolabengoa continuará su andadura como profesional en la estructura donde completó sus cuatro años como sub 23 y sus dos primeros en la categoría superior.— Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) October 23, 2025
¿ Entrega y disciplina al servicio de Caja Rural-Seguros RGA.
