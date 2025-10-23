Ciclismo DEL 1 AL 9 DE AGOSTO El Tour femenino se sube al Mont Ventoux AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 23/10/2025 12:34 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 13:03 (UTC+2) La edición de 2026 arrancará en Lausana el 1 de agosto, y finazará el día 9, en Niza. La subida al mítico Mont Ventoux en la séptima etapa será una de las novedades, además de la crono de la cuarta jornada. Recorrido del Tour de Francia Femenino 2026. Imagen: letourfemmes.fr Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra Mont Ventoux mendatera helduko da

Tras el Alpe d'Huez en 2024 y la Madeleine este año, el Tour de 2026 "crece aún más" subiendo al mítico Mont Ventoux, que será la prueba esencial de una edición, cuyo recorrido fue presentado este jueves en París, marcada por el retorno de la crono.

La edición comenzará el 1 de agosto en Lausana, y terminará el 9 en Niza, por lo que tendrá una duración mayo que años anteriores.

El de 2026 será el Tour más duro en desnivel de la historia, y ha sido diseñado para mantener el suspense hasta el final. Para ello, han incluido una crono de 21 kilómetros en la cuarta etapa.

La ex corredora Marion Rousse y directora de la prueba ha asegurado en la presentación que si bien el Ventoux es el punto más interesante de la edición, "todas las etapas contienen alguna trampa, en todas habrá batalla" por lo que considera que las favoritas no podrán confiarse hasta el final.

Etapas del Tour de Francia Femenino:

Etapa 1 (1 de agosto): Lausana - Lausana (137 km)

Etapa 2 (2 de agosto): Aigle - Ginebra (149 km)

Etapa 3 (3 de agosto): Ginebra - Poligny (157 km)

Etapa 4 (4 de agosto): Gevrey-Chambertin - Dijon (21 km). Contrarreloj.

Etapa 5 (5 de agosto): Mâcon - Belleville-en-Beaujolais (140 km)

Etapa 6 (6 de agosto): Montbrison - Tournon-sur-Rhône (153 km)

Etapa 7 (7 de agosto): La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux (144 km)

Etapa 8 (8 de agosto): Sisteron - Niza (175 km)

Etapa 9 (9 de agosto): Niza - Niza (99 km)