Ciclismo EUSKALTEL-EUSKADI Unai Aznar, nuevo fichaje del Euskaltel-Euskadi para 2026 Publicado: 23/10/2025 15:41 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 15:41 (UTC+2) El navarro busca reencontrarse con su mejor versión en el conjunto naranja tras dos temporadas en el Kern Pharma.

Euskaraz irakurri: Unai Aznar, 2026rako Euskaltel-Euskadiko fitxaketa berria

El Euskaltel-Euskadi sigue reforzando su plantilla para 2026 y ha anunciado el fichaje de Unai Aznar. El corredor navarro llega con la ilusión de consolidarse en la categoría profesional y aportar frescura y talento a la estructura dirigida por Jorge Azanza.

Aznar, que dio el salto al ciclismo profesional con el Equipo Kern Pharma, afrontará en el Euskaltel-Euskadi una nueva etapa con el objetivo de recuperar las sensaciones que le llevaron a ser doble campeón de España sub23 —en ruta y contrarreloj— en 2023. Formado en clubes como el Muskaria, el Burunda y el Lizarte, el navarro ha completado una progresión constante que ahora busca consolidar en el pelotón profesional.

"Ser parte del Euskaltel-Euskadi para mí es como ver al niño que de pequeño animaba al equipo en la Itzulia y el Indurain con mis padres" ha confesado Aznar. "Tengo muchas ganas de empezar y ponerme el maillot naranja y competir. Ahora espero que salga un nuevo Unai y que sea el Unai de verdad".

Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi ha destacado la apuesta por su potencial: "Fue el único en ganar ambos títulos sub23 el mismo año. Tiene mucho margen de crecimiento y confiamos en que aquí pueda dar ese paso adelante".

Con la llegada de Aznar, el Euskaltel-Euskadi suma ya su quinto fichaje para la próxima temporada, tras las incorporaciones de Yago Agirre, Samuel Fernández, Gari Ugarte y Axel van der Tuuk, en una plantilla que combina juventud, ambición y ADN euskaldun.