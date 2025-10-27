Cerrar

Ciclismo

Calendario

Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto

EITB Media

Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.

  • Imagen: Itzulia Basque Country

    Imagen: Itzulia Basque Country

Euskaraz irakurri: Itzulia Basque Country 2026 apirilaren 6tik 11ra jokatuko da, eta Donostiako Klasikoa abuztuaren 1ean

La organización de Itzulia Basque Country ha dado a conocer este lunes las fechas en las que se disputará la competición por las carreteras vascas. En un breve tuit la organización ha confirmado que la carrera World Tour será del 6 al 11 de abril.

Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.

Por otro lado, la Clásica de San Sebastián se disputará el 1 de agosto.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online