Ciclismo
Calendario
Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto
EITB Media
Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.
-
Imagen: Itzulia Basque Country
Euskaraz irakurri: Itzulia Basque Country 2026 apirilaren 6tik 11ra jokatuko da, eta Donostiako Klasikoa abuztuaren 1ean
La organización de Itzulia Basque Country ha dado a conocer este lunes las fechas en las que se disputará la competición por las carreteras vascas. En un breve tuit la organización ha confirmado que la carrera World Tour será del 6 al 11 de abril.
Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.
Por otro lado, la Clásica de San Sebastián se disputará el 1 de agosto.