Ciclismo Calendario Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto EITB Media Publicado: 27/10/2025 16:49 (UTC+1) Última actualización: 27/10/2025 16:50 (UTC+1) Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo. Imagen: Itzulia Basque Country Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Itzulia Basque Country 2026 apirilaren 6tik 11ra jokatuko da, eta Donostiako Klasikoa abuztuaren 1ean

La organización de Itzulia Basque Country ha dado a conocer este lunes las fechas en las que se disputará la competición por las carreteras vascas. En un breve tuit la organización ha confirmado que la carrera World Tour será del 6 al 11 de abril.

Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.

Por otro lado, la Clásica de San Sebastián se disputará el 1 de agosto.