Catalina Soto amplía su contrato con el Laboral Kutxa hasta 2027

AGENCIAS | EITB MEDIA

La ciclista chilena es la actual campeona de Chile en linea y contrarreloj, y es la sexta componente del equipo vasco confirmada para esta temporada.

  • Cata Soto, ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi

La corredora Catalina Soto, vigente campeona de Chile en línea y contrarreloj, ha ampliado su contrato con el Laboral Kutxa-Euskadi hasta 2027, según confirmó el equipo vasco.

Soto, de 24 años, se convierte así en la sexta ciclista confirmada por la escuadra morada para la próxima temporada tras la guipuzcoana Usoa Ostolaza, las italianas Alice Arzuffi, Arianna Fidanza y Debora Silvestri y la uzbeka Yanina Kuskova, las cinco con contrato en vigor.

