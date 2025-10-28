Ciclismo
Renovación
Catalina Soto amplía su contrato con el Laboral Kutxa hasta 2027
AGENCIAS | EITB MEDIA
La ciclista chilena es la actual campeona de Chile en linea y contrarreloj, y es la sexta componente del equipo vasco confirmada para esta temporada.
Cata Soto, ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi
Euskaraz irakurri: Catalina Sotok Laboral Kutxa-Euskadin jarraituko du 2027ra arte
La corredora Catalina Soto, vigente campeona de Chile en línea y contrarreloj, ha ampliado su contrato con el Laboral Kutxa-Euskadi hasta 2027, según confirmó el equipo vasco.
Soto, de 24 años, se convierte así en la sexta ciclista confirmada por la escuadra morada para la próxima temporada tras la guipuzcoana Usoa Ostolaza, las italianas Alice Arzuffi, Arianna Fidanza y Debora Silvestri y la uzbeka Yanina Kuskova, las cinco con contrato en vigor.
Cata Soto Campos seguirá en el equipo dos años más ¿— LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) October 28, 2025
La ciclista chilena continuará aportando su talento, fuerza y pasión por el ciclismo al equipo.
¿¿ @catasotocampos “De cara a 2026 y 2027, quiero seguir dando pasos firmes en mi desarrollo como ciclista, buscar resultados… pic.twitter.com/bnGgoXEmMl