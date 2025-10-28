Ciclismo Renovaciones Alustiza, Isasa y Murguialday renuevan con el Euskaltel-Euskadi, para la temporada de 2026 EITB Publicado: 28/10/2025 18:05 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 18:28 (UTC+1) De esta forma, el equipo vasco cuenta ya con 19 ciclistas confirmados para la próxima temporada. Alustiza, IMAGEN: EUSKALTEL Whatsapp

El Euskaltel-Euskadi ha anunciado la renovación, para la próxima temporada, de los corredores Nicolás Alustiza, Xabier Isasa y Jokin Murguialday; así, son ya 19 los ciclistas confirmados por el equipo vasco para 2026.

Antes de Alustiza, Isasa y Murguialday, el Euskaltel-Euskadi hizo pública la ampliación del contrato de Iker Mintegi, y los fichajes de Yago Agirre, Unai Aznar, Samuel Fernández, Gari Ugarte y Axel van der Tuuk.

Además, seguirán, con contrato en vigor, Jon Agirre, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Ander Ganzábal, Paul Hennequin, Txomin Juaristi, Jordi López, Gotzon Martín, Louis Sutton y Danny van der Tuuk.

"Son tres corredores que han apuntado buenos detalles este año y en su trayectoria, y que creo que pueden seguir aportando. Estamos convencidos de que tienen más de lo que hemos podido ver hasta ahora", ha destacado Jorge Azanza, responsable deportivo de la escuadra naranja.