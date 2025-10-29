Ciclismo
Cristina Tonetti renueva con el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, para la temporada de 2026
La ciclista italiana, completará así su tercera temporada con el equipo vasco: “Renovar un año más con este equipo significa seguir creciendo junto con las personas que han confiado en mí desde el principio”
Cristina Tonetti ha renovado con el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, para la temporada de 2026, según ha anunciado el equipo vasco este miércoles.
La ciclista italiana, de 23 años, completará así su tercera temporada con el equipo vasco: "Renovar un año más con este equipo significa tener la posibilidad de seguir creciendo junto con las personas que han confiado en mí desde el principio", ha señalado Tonetti, en declaraciones recogidas por la página web del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.
"Cristina ha tenido un año complicado, con problemas de salud. Pese a todo, ha sido una corredora que ha evolucionado mucho y que ha dado pasos importantes. Su final de temporada ha sido extraordinario", ha destacado Ion Lazkano, director deportivo del conjunto vasco.