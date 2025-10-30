Ciclismo
Fichaje
Jonathan Lastra ficha por el Euskaltel-Euskadi para esta temporada
EITB MEDIA
El ciclista vizcaíno de 32 años llega al conjunto naranja después competir al máximo nivel en el WorldTour con el Cofidis.
Jonathan Lastra, nuevo fichaje del Euskatel-Euskadi
Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadik Jonathan Lastra fitxatu du denboraldi honetarako
Jonathan Lastra (1993, Bilbao) vestirá el maillot naranja del Euskaltel-Euskadi la próxima temporada. El ciclista vizcaíno cierra la plantilla del equipo cara a la temporada 2026.
Lastra llega a la formación vasca tras competir los tres últimos años con el Cofidis, al máximo nivel del WorldTour, y, anteriormente, sumó siete temporadas en el Caja Rural-RGA.
En su trayectoria, acumula cinco ediciones de La Vuelta disputadas, así como dos del Giro de Italia.
¿¿ World Tourretik zuzenean dator taldearen azken berrikuntza 2026rako— Euskaltel Euskadi Team (@euskaltelteam) October 30, 2025
¿Jonathan Lastrak marea laranjarekin bat egingo du hurrengo urtean World Tourrean hiru denboraldi burutu ostean.
¿¿¿ Esperientzia handiko txirrindulariak maisu lanetan ibiliko da taldeko belaunaldi berriekin pic.twitter.com/hU40oQ1DlJ