Ciclismo Fichaje Jonathan Lastra ficha por el Euskaltel-Euskadi para esta temporada EITB MEDIA Publicado: 30/10/2025 12:36 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 12:57 (UTC+1) El ciclista vizcaíno de 32 años llega al conjunto naranja después competir al máximo nivel en el WorldTour con el Cofidis. Jonathan Lastra, nuevo fichaje del Euskatel-Euskadi

Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadik Jonathan Lastra fitxatu du denboraldi honetarako

Jonathan Lastra (1993, Bilbao) vestirá el maillot naranja del Euskaltel-Euskadi la próxima temporada. El ciclista vizcaíno cierra la plantilla del equipo cara a la temporada 2026.

Lastra llega a la formación vasca tras competir los tres últimos años con el Cofidis, al máximo nivel del WorldTour, y, anteriormente, sumó siete temporadas en el Caja Rural-RGA.

En su trayectoria, acumula cinco ediciones de La Vuelta disputadas, así como dos del Giro de Italia.