Cerrar

Ciclismo

Fichaje

Jonathan Lastra ficha por el Euskaltel-Euskadi para esta temporada

EITB MEDIA

El ciclista vizcaíno de 32 años llega al conjunto naranja después competir al máximo nivel en el WorldTour con el Cofidis.

  • Jonathan Lastra, nuevo fichaje del Euskatel-Euskadi

    Jonathan Lastra, nuevo fichaje del Euskatel-Euskadi

Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadik Jonathan Lastra fitxatu du denboraldi honetarako

Noticias (4)

Jonathan Lastra (1993, Bilbao) vestirá el maillot naranja del Euskaltel-Euskadi la próxima temporada. El ciclista vizcaíno cierra la plantilla del equipo cara a la temporada 2026.

Lastra llega a la formación vasca tras competir los tres últimos años con el Cofidis, al máximo nivel del WorldTour, y, anteriormente, sumó siete temporadas en el Caja Rural-RGA

En su trayectoria, acumula cinco ediciones de La Vuelta disputadas, así como dos del Giro de Italia

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online