Ciclismo Oier Lazkano La UCI suspende provisionalmente a Oier Lazkano por "anomalías no explicadas" en su pasaporte biológico EITB Publicado: 30/10/2025 17:41 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 20:56 (UTC+1) Dichas anomalías se habrían registrado en los años 2022, 2023 y 2024. El ciclista vasco del equipo Red Bull-BORA no compite desde la París-Roubaix, que se disputó el 13 de abril. Oier Lazkano, en los Juegos Olímpicos de 2024. Foto: EFE.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido provisionalmente al corredor vasco del equipo Red Bull-BORA Oier Lazkano por "anomalías no explicadas" en su pasaporte biológico, según ha comunicado este jueves por la tarde. Tal y como ha precisado la UCI, dichas anomalías se habrían registrado en los años 2022, 2023 y 2024.

El ciclista vitoriano del equipo Red Bull-BORA, que cumple 26 años el próximo 7 de noviembre, no compite desde la París-Roubaix, que se disputó el 13 de abril. Lazkano se ha estrenado en esta temporada de 2025 con el equipo Red Bull-BORA, al que llegó desde el Movistar; el corredor perteneció a esta última formación en las temporadas de 2022, 2023 y 2024.

La UCI ha señalado que no emitirá más comentarios mientras el procedimiento esté en curso. A última hora del jueves, diversos medios señalaban que el Red Bull-BORA va a despedir al corredor vasco, si bien el equipo alemán no lo había confirmado de manera oficial.