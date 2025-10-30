Ciclismo
Fallecimiento
Fallece, a los 77 años, el histórico ciclista del Kas Luis Zubero
EITB
Zubero, natural de Zeberio, corrió en el equipo vasco entre 1968 y 1974. Disputó cuatro veces el Tour de Francia, en tres ocasiones el Giro de Italia y una Vuelta a España, en lo que respecta a las tres grandes vueltas del calendario.
Euskaraz irakurri: Luis Zubero Kas taldeko txirrindulari historikoa hil da, 77 urte zituela
El histórico ciclista del equipo Kas Luis Zubero ha fallecido este jueves, a los 77 años.
Zubero, natural de Zeberio, corrió en el mítico equipo vasco entre 1968 y 1974; posteriormente, en sus dos últimas temporadas como profesional, formó parte del Monteverde y del Furzi.
El corredor vizcaíno disputó cuatro veces el Tour de Francia, en tres ocasiones el Giro de Italia y una Vuelta a España, en lo que respecta a las tres grandes vueltas del calendario. En el Tour de Francia de 1970, que finalizó en 15ª posición, obtuvo el segundo puesto en la duodécima etapa, en Grenoble, por detrás de Eddy Merckx.