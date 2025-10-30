Ciclismo Fallecimiento Fallece, a los 77 años, el histórico ciclista del Kas Luis Zubero EITB Publicado: 30/10/2025 20:24 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 20:24 (UTC+1) Zubero, natural de Zeberio, corrió en el equipo vasco entre 1968 y 1974. Disputó cuatro veces el Tour de Francia, en tres ocasiones el Giro de Italia y una Vuelta a España, en lo que respecta a las tres grandes vueltas del calendario. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Luis Zubero Kas taldeko txirrindulari historikoa hil da, 77 urte zituela

El histórico ciclista del equipo Kas Luis Zubero ha fallecido este jueves, a los 77 años.

Zubero, natural de Zeberio, corrió en el mítico equipo vasco entre 1968 y 1974; posteriormente, en sus dos últimas temporadas como profesional, formó parte del Monteverde y del Furzi.

El corredor vizcaíno disputó cuatro veces el Tour de Francia, en tres ocasiones el Giro de Italia y una Vuelta a España, en lo que respecta a las tres grandes vueltas del calendario. En el Tour de Francia de 1970, que finalizó en 15ª posición, obtuvo el segundo puesto en la duodécima etapa, en Grenoble, por detrás de Eddy Merckx.