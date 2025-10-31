Ciclismo Irregularidades El Red Bull-Bora-Hansgrohe aparta a Lazkano del equipo tras la suspensión de la UCI EITB Publicado: 31/10/2025 19:34 (UTC+1) Última actualización: 31/10/2025 20:32 (UTC+1) Las irregularidades del pasaporte biológico de Lazkano datan de los años 2022, 2023 y 2024, cuando corría por el Movistar. Oier Lazkano, en los Juegos de 2024. Foto de archivo: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Red Bull-Bora-Hansgrohek taldetik baztertu du Lazkano, UCIk zigortu ondoren

El ciclista alavés Oier Lazkano ha sido apartado del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe después de que la UCI lo suspendiera provisionalmente debido a irregularidades en su pasaporte biológico.

Las irregularidades del pasaporte biológico de Lazkano datan de los años 2022, 2023 y 2024, cuando corría por el Movistar.

El ciclista vasco pasó al Red Bull-Bora-Hansgrohe en 2025 y su última carrera había sido el Paris-Roubaix el 13 de abril.

"Confirmamos que Oier Lazkano ya no es miembro de nuestro equipo. Ello sigue a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. Las investigaciones de la UCI son de las temporadas 2022-2024, antes de que entrara a nuestro equipo", ha dicho un portavoz.

Movistar dice que los controles a Lazkano en su etapa en el equipo fueron negativos

Abarca Sports, empresa gestora del Movistar Team de ciclismo, ha emitido un comunicado en el que defiende que los controles efectuados a Lazkano durante su trayectoria en el equipo fueron siempre negativos.

En relación a ese documento aclara tres puntos: que no tuvo conocimiento de la situación hasta la tarde del 30 de octubre; y que durante las tres temporadas de relación contractual de las 5 a las que refiere el estudio de la UCI, todos los controles a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo, arrojaron un resultado negativo.