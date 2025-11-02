Ciclismo Nota pública Oier Lazkano: "Nunca he utilizado sustancias dopantes" EITB Publicado: 02/11/2025 11:32 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2025 13:57 (UTC+1) El ciclista, que acaba de ser suspendido por la UCI, asegura que es un deportista íntegro que nunca ha utilizado métodos prohibidos. Comunicado de Oier Lazkano. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Oier Lazkano: "Ez dut inoiz dopatzeko substantziarik erabili"

El ciclista vitoriano Oier Lazkano ha declarado, a través de una nota pública, que nunca ha utilizado "sustancias dopantes ni métodos prohibidos".

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este jueves la suspensión provisional del corredor Oier Lazkano López, todavía en el Red Bull-Bora-Hansgrohe, tras detectarse anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta, tal y como informó el organismo.

Este domingo, Lazkano ha señalado: "El 30 de octubre de 2025 recibí una comunicación oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos".

"Siempre he respetado las normas del ciclismo y los valores fundamentales del deporte limpio. Mi carrera, construida con esfuerzo y dedicación, se basa en la honestidad, la integridad y el trabajo diario", ha explicado el alavés, que ha añadido: "Soy un deportista limpio y una persona íntegra".

Lazkano ha agregado: "Defenderé mi reputación y haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia total y mi completa ajenidad a cualquier conducta ilícita".

"He encargado a mi equipo médico-legal que adopte todas las acciones necesarias para proteger mis derechos y demostrar mi integridad, con pleno respeto de los procedimientos previstos. Confío en la verdad y en la justicia deportiva", ha anunciado Lazkano, que también ha agradecido a quienes le apoyan en este momento.

"Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional", ha afirmado.