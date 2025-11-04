Ciclismo
Renovación
Idoia Eraso y Naia Amondarain amplían su contrato con el Laboral Kutxa hasta 2027
EITB
Con las renovaciones de Amondarain y Eraso la escuadra morada cuenta con nueve corredoras confirmadas para la próxima temporada.
Naia Amondarain. IMAGEN: LABORAL KUTXA FUNDAZIOA
La guipuzcoana Naia Amondarain y la navarra Idoia Eraso han ampliado sus respectivos contratos con el Laboral Kutxa-Euskadi hasta 2027, según confirmó el equipo vasco. Con Eraso y Amondarain ya son nueve las ciclistas confirmadas para la próxima temporada en la escuadra morada.
Eraso, de 23 años, encara con "ilusión" estos dos proxios años en el Laboral Kutxa: "Desde que empecé en 2021 he dado pequeños pasos y me gustaría seguir este camino. Este año ha sido muy bonito ya que he podido debutar en el Tour de Francia. He podido conocer la verdadera dimensión del ciclismo al más alto nivel y ha sido muy ilusionante", destaca la navarra.
Idoia Eraso. Imagen: Laboral Kutxa Team
Por su parte Amondarain, de 24 años, apunta que en la temporada que acaba de finalizar ha "conseguido disfrutar de cada entrenamiento y de cada competición" y ha podido además "cumplir el sueño" de disputar su primer giro de Italia.