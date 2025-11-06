Ciclismo Renovación Yuliia Biriukova amplía su contrato con el Laboral Kutxa-Euskadi para las dos próximas temporadas EITB Publicado: 06/11/2025 19:15 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2025 19:15 (UTC+1) Además, el equipo vasco ha anunciado que Eneritz Vadillo, Laura Tomasi y Alba Teruel no continuarán. Yuliia Biriukova Whatsapp

Euskaraz irakurri: Yuliia Biriukovak Laboral Kutxa-Euskadirekin hurrengo bi denboraldietarako luzatu du kontratua

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova ha ampliado su contrato con el Laboral Kutxa-Euskadi por dos temporadas, hasta 2027, tal y como ha informado el equipo vasco este jueves. Además, el Laboral Kutxa-Euskadi ha anunciado que las corredoras Eneritz Vadillo, Laura Tomasi y Alba Teruel no continuarán en el equipo.

De esta manera, Biriukova, de 27 años, continuará en el Laboral Kutxa-Euskadi en las temporadas de 2026 y de 2027. Biriukova llegó al equipo vasco para la campaña de 2025, y, ahora, asegura dos temporadas más en la formación, que podrá disputar todo el calendario del WorldTour.

Biriukova, así, seguirá con Naia Amondarain, Idoia Eraso, Catalina Soto, Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza, Yanina Kuskova, Usoa Ostolaza y Debora Silvestri, como compañeras.

Eneritz Vadillo, Laura Tomasi y Alba Teruel, en cambio, no continuarán en el Laboral Kutxa-Euskadi. Ellas, junto a Ane Santesteban, que deja el ciclismo, han sido, en palabras del equipo, "parte esencial", para que el proyecto "haya crecido a lo largo de la temporada".