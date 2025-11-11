Ciclismo Fichaje La colombiana Paula Patiño ficha por el Laboral Kutxa-Euskadi AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 11/11/2025 10:56 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 11:21 (UTC+1) Patiño, de 28 años, viene proveniente del Movistar Team, y fue campeona de Colombia en 2024. Paula Patiño se incorpora al Laboral Kutxa Whatsapp

Euskaraz irakurri: Paula Patiño kolonbiarra fitxatu du Laboral Kutxa-Euskadik

El Laboral Kutxa-Euskadi ha confirmado este martes el fichaje para las dos próximas temporadas de la corredora colombiana Paula Patiño, que llega procedente del Movistar Team, y se convierte en la segunda incorporación de la escuadra vasca tras la reciente llegada de Irati Aranguren.

Además, el equipo morado ha anunciado también las renovaciones de Naia Amondarain, Yuliia Biriukova, Idoia Eraso, Catalina Soto y Cristina Tonetti. Por lo tanto, son doce las ciclistas confirmadas por ahora para 2026.

Patiño, de 28 años, fue campeona nacional de Colombia en 2024. Ha disputado seis ediciones del Giro de Italia y dos del Tour de Francia, además de ocho Campeonatos del Mundo consecutivos.