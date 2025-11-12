Cerrar

Ciclismo

Fichaje

El Laboral Kutxa-Euskadi se refuerza con Tiril Jørgensen

AGENCIAS | EITB MEDIA

La ciclista noruega, de 25 años, viene del Team Coop y es el tercer fichaje del conjunto morado para la nueva temporada.

    Tiril Jørgensen, nueva incorporación del Laboral Kutxa-Euskadi

Euskaraz irakurri: Laboral Kutxa-Euskadik taldea indartu du Tiril Jørgensen fitxatuta

El Laboral Kutxa-Euskadi ha confirmado el fichaje para las dos próximas temporadas de la noruega Tiril Jørgensen, que llega procedente del Team Coop y se convierte en la tercera incorporación del equipo vasco tras la colombiana Paula Patiño y la guipuzcoana Irati Aranguren.

Los responsables de la escuadra vasca valoran que Jørgensen, de 25 años, es una corredora "versátil, joven y con margen de progresión" que en la última temporada ha dado "un salto de calidad y ha sido importante", con clasificaciones entre las diez primeras en el Tour de Noruega, la Volta a Catalunya o la Clásica de Navarra.

Además de Jørgensen, Patiño y Aranguren, el equipo morado cuenta por ahora para la próxima temporada con Naia Amondarain, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, Catalina Soto, Yuliia Biriukova y Yanina Kuskova, así como con Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza y Debora Silvestri.

