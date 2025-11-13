Ciclismo Fichaje Marjolein van't Geloof, nueva incorporación del Laboral Kutxa Euskadi EITB MEDIA Publicado: 13/11/2025 12:28 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2025 13:48 (UTC+1) La ciclista neerlanesa cuenta con una amplia trayectoria en clásicas flamencas, por lo que se espera que aporte su experiencia al equipo. Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindularia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiren taldekide berria

Marjolein van't Geloof formará parte del Laboral Kutxa-Euskadi las próximas dos temporadas, según ha informado el club en un comunicado.

Por lo que han detallado, la ciclista neerlandesa aportará su experiencia en las clásicas flamencas y las llegadas al sprint para ayudar al equipo a progresar en este tipo de carreras.

Se trata del cuarto fichaje del conjunto morado para la nueva temporada. Completan el equipo Tiril Jørgensen, Paula Patiño, Irati Aranguren, Naia Amondarain, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, Catalina Soto, Yuliia Biriukova y Yanina Kuskova, así como con Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza y Debora Silvestri.