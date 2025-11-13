Ciclismo
Fichaje
Marjolein van't Geloof, nueva incorporación del Laboral Kutxa Euskadi
EITB MEDIA
La ciclista neerlanesa cuenta con una amplia trayectoria en clásicas flamencas, por lo que se espera que aporte su experiencia al equipo.
Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindularia
Euskaraz irakurri: Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiren taldekide berria
Marjolein van't Geloof formará parte del Laboral Kutxa-Euskadi las próximas dos temporadas, según ha informado el club en un comunicado.
Por lo que han detallado, la ciclista neerlandesa aportará su experiencia en las clásicas flamencas y las llegadas al sprint para ayudar al equipo a progresar en este tipo de carreras.
Se trata del cuarto fichaje del conjunto morado para la nueva temporada. Completan el equipo Tiril Jørgensen, Paula Patiño, Irati Aranguren, Naia Amondarain, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, Catalina Soto, Yuliia Biriukova y Yanina Kuskova, así como con Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza y Debora Silvestri.
Marjolein van't Geloof será parte del equipo las próximas dos temporadas ¿— LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) November 13, 2025
La ciclista neerlandesa aportará sus cualidades clasicómanas al bloque para ayudar a dar un paso adelante al equipo en las carreras de un día.
¿¿ Marjolein van't Geloof: “Espero aportar mi experiencia… pic.twitter.com/T5ST2MJ0MT