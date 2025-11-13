Cerrar

Ciclismo

Fichaje

Marjolein van't Geloof, nueva incorporación del Laboral Kutxa Euskadi

EITB MEDIA

La ciclista neerlanesa cuenta con una amplia trayectoria en clásicas flamencas, por lo que se espera que aporte su experiencia al equipo.

  • Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindularia

    Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindularia

Euskaraz irakurri: Marjolein van't Geloof, Laboral Kutxa-Euskadiren taldekide berria

Noticias (3)

Marjolein van't Geloof formará parte del Laboral Kutxa-Euskadi las próximas dos temporadas, según ha informado el club en un comunicado. 

Por lo que han detallado, la ciclista neerlandesa aportará su experiencia en las clásicas flamencas y las llegadas al sprint para ayudar al equipo a progresar en este tipo de carreras. 

Se trata del cuarto fichaje del conjunto morado para la nueva temporada. Completan el equipo Tiril Jørgensen, Paula Patiño, Irati Aranguren, Naia Amondarain, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, Catalina Soto, Yuliia Biriukova y Yanina Kuskova, así como con Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza y Debora Silvestri.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online