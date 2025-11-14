Ciclismo Fichaje El Laboral Kutxa Euskadi ficha a la velocista italiana Sara Fiorin AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 14/11/2025 11:13 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2025 11:44 (UTC+1) La velocista italiana llega procedente del Ceratizit, de categoría WorldTour, y se convierte en la quinta incorporación del equipo vasco para 2026. Sara Florin, nueva incorporación del Laboral Kutxa-Euskadi Foto: @LABORALkTeam Whatsapp

Euskaraz irakurri: Laboral Kutxa Euskadik Sara Fiorin esprinter italiarra fitxatu du

El Laboral Kutxa Euskadi ha anunciado el fichaje para las dos próximas temporadas de la velocista italiana Sara Fiorin, que llega procedente del Ceratizit, de categoría WorldTour, y se convierte en la quinta incorporación del equipo vasco para 2026.

Antes de Fiorin, de 22 años y ganadora el pasado año de una etapa en el Tour El Salvador, la escuadra morada ha confirmó las llegadas de la neerlandesa Marjolein van't Geloof, la noruega Tiril Jørgensen, la colombiana Paula Patiño y la guipuzcoana Irati Aranguren.

Además el Laboral Kutxa cuenta para la próxima temporada con las vascas Naia Amondarain, Idoia Eraso y Usoa Ostolaza, la chilena Catalina Soto, la ucraniana Yuliia Biriukova, la uzbeka Yanina Kuskova y las italianas Cristina Tonetti, Alice Arzuffi, Arianna Fidanza y Debora Silvestri.

"Quiero seguir creciendo como ciclista, trabajando duro en mi fondo y mejorando mi sprint final. Creo que este es el entorno ideal para conseguirlo. Una de mis carreras favoritas es la Milán-San Remo, donde espero poder competir en los próximos años", ha subrayado Fiorin.