Ciclismo Fichaje El Kern Pharma ficha a José María Martín, hasta 2027 EITB Publicado: 17/11/2025 17:36 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 17:36 (UTC+1) El Andaluz ha sumado, como aficionado, once triunfos en la temporada de 2025: “En 2026, espero dar un gran paso adelante como ciclista y como persona; ayudar al equipo, seguir mejorando y descubrir hasta dónde soy capaz de llegar”, ha señalado. Jose Maria Martin, IMAGEN. KERN PHARMA Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Kern Pharmak Jose Maria Martin sinatu du 2027 arte

El Kern Pharma ha fichado al ciclista José María Martín, para dos temporadas, hasta el final de la campaña de 2027, tal y como ha anunciado este lunes el equipo navarro. El ciclista andaluz ha sumado, como aficionado, once triunfos en la temporada de 2025: "En 2026, espero dar un gran paso adelante como ciclista y como persona; ayudar al equipo, seguir mejorando y descubrir hasta dónde soy capaz de llegar", ha señalado, en declaraciones recogidas por la página web de su nuevo equipo.

Martín llega al Kern Pharma desde el equipo Extremadura-Pebetero, y ha ganado la Copa de España en categoría élite: "Ha sido una temporada de ensueño, que, además, ha sido la primera que he disputado sin esa presión por subir cuanto antes a profesionales. Me he centrado solo en hacer las cosas bien, y, sobre todo, en disfrutar del ciclismo; y ya conseguir hasta once triunfos ha sido algo increíble", ha añadido.

A juicio de Juanjo Oroz, mánager del Kern Pharma, Martín representa "una conjunción de valor y pasión que conjuga a la perfección con nuestra forma de vivir el ciclismo; además, su llegada es la demostración de la absoluta confianza que tenemos en la categoría élite y sub-23, y en el talento que se forma allí".