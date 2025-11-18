Ciclismo Última etapa La Itzulia 2026 terminará en Bergara con una doble exigente subida a tres puertos: Gorla, Asentzio y Azkarate EITB Media Publicado: 18/11/2025 16:10 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 16:23 (UTC+1) Los participantes en la prueba tendrán que superar por tanto el próximo mes de abril una exigente última etapa, más dura de lo que es habitual. Partirá desde Antzuola y finalizará en el centro urbano de Bergara, municipio que no albergaba un final de etapa desde 2004. Perfil de la última etapa de la Itzulia 2026. Imagen: Itzulia Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2026ko Itzulia Bergaran amaituko da, Gorla, Asentzio eta Azkarate mendateak bi aldiz igo ondoren

La Vuelta al País Vasco-Itzulia 2026 terminará en la localidad guipuzcoana de Bergara, una etapa que será decisiva para la clasificación al incluir doble subida a tres puertos de montaña en el recorrido, según ha adelantado este martes la organización de la carrera.

Los participantes en la prueba, que en sus tres últimas ediciones se la han adjudicado el danés Jonas Vingegaard, el catalán Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida, tendrán que superar por tanto el próximo mes de abril una exigente última etapa, más dura de lo que es habitual en esta Itzulia de categoría UCI WorlTour.

La organización ha presentado este martes el colofón de la edición de 2026 con esta etapa que discurrirá por un circuito entre las localidades guipuzcoanas de Antzuola y Bergara, con dos subidas a los puertos de Asentzio y Azkarate, ambos de tercera categoría, así como otras dos al de Gorla, de segunda categoría.

La Itzulia se despedirá en el centro urbano de Bergara, municipio que no albergaba un final de etapa desde 2004 y que en esta ocasión pondrá la línea de meta a un trazado de 133,7 kilómetros y un desnivel positivo de más de 3000 metros, según ha informado la organización.