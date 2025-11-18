Ciclismo Renovación El ganador de la Itzulia Basque Country de 2025 Joao Almeida renueva con el UAE hasta 2028 EITB Publicado: 18/11/2025 17:05 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 17:27 (UTC+1) De esta forma, Almeida, que, en 2025, además, terminó la Vuelta a España en segunda posición, continuará en el equipo que lidera Tadej Pogacar durante, al menos, las tres próximas temporadas. Joao Almeida. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Joao Almeida 2025eko Euskal Herriko Itzuliaren irabazleak UAErekin berritu du, 2028ra arte

El ciclista portugués Joao Almeida, ganador en la temporada de 2025, entre otras carreras, de la Itzulia Basque Country, y segundo en la Vuelta a España, ha extendido su contrato con el equipo UAE hasta 2028, según ha confirmado la propia formación.

Almeida, de 27 años, llegó al equipo que lidera el esloveno Tadej Pogacar en 2022, y, desde entonces se ha convertido en uno de los principales corredores del UAE, para disputar carreras y, también, para ayudar a Pogacar, que ha ganado el Tour de Francia en cuatro ocasiones.

"Estoy muy contento de continuar mi trayectoria con el UAE. Desde el primer momento, me he sentido como en casa. El ambiente, la profesionalidad y la confianza que el equipo me ha brindado me han ayudado a convertirme en un mejor corredor", ha destacado Almeida, tras confirmarse la noticia.