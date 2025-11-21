Ciclismo
UCI WORLD TOUR
La empresa NSN ocupará el lugar del Israel Premier Tech en el ciclismo profesional
eitb
Never Say Never está cofundada por el exfutbolista Andrés Iniesta y la firma Stoneweg, plataforma de inversión hispano-suiza convertida ya en su nuevo accionista.
-
NSN.
Euskaraz irakurri: NSN enpresak Israel Premier Techen lekua hartuko du txirrindularitza profesionalean
La empresa de entretenimiento deportivo Never Say Never (NSN), cofundada por el exfutbolista Andrés Iniesta y la firma Stoneweg, plataforma de inversión hispano-suiza, ha entrado en el ciclismo profesional en ruta para asumir la licencia del Israel Premier Tech en el UCI WorldTour de cara al año 2026.
Como resultado, el nuevo nombre del equipo del WorldTour es NSN Cycling Team, con base operativa en Barcelona y Girona. Además, el equipo de desarrollo pasa a llamarse NSN Development Team.
Tienen garantizada su participación en los próximos tres años en las competiciones del calendario UCI WorldTour, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.