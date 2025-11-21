Ciclismo UCI WORLD TOUR La empresa NSN ocupará el lugar del Israel Premier Tech en el ciclismo profesional eitb Publicado: 21/11/2025 19:04 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2025 19:04 (UTC+1) Never Say Never está cofundada por el exfutbolista Andrés Iniesta y la firma Stoneweg, plataforma de inversión hispano-suiza convertida ya en su nuevo accionista. NSN. Whatsapp

Euskaraz irakurri: NSN enpresak Israel Premier Techen lekua hartuko du txirrindularitza profesionalean

La empresa de entretenimiento deportivo Never Say Never (NSN), cofundada por el exfutbolista Andrés Iniesta y la firma Stoneweg, plataforma de inversión hispano-suiza, ha entrado en el ciclismo profesional en ruta para asumir la licencia del Israel Premier Tech en el UCI WorldTour de cara al año 2026.

Como resultado, el nuevo nombre del equipo del WorldTour es NSN Cycling Team, con base operativa en Barcelona y Girona. Además, el equipo de desarrollo pasa a llamarse NSN Development Team.

Tienen garantizada su participación en los próximos tres años en las competiciones del calendario UCI WorldTour, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.